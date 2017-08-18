«Тоттенхэм» объявил о трансфере Давинсона Санчеса из «Аякса»

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о переходе из «Аякса» защитника Давинсона Санчеса. 21-летний колумбиец подписал со «шпорами» контракт до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за Давинсона £ 28 млн сразу и ещё £ 14 млн в качестве бонусов. Таким образом, сумма трансфера составит £ 42 млн, что станет новым трансферным рекордом лондонцев.
«Я очень рад перейти в такой знаменитый клуб, как „Тоттенхэм“. Не могу дождаться начала работы с Маурисио Почеттино и новыми партнёрами по команде», — сказал защитник.
В минувшем сезоне Давинсон провёл 32 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.