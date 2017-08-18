Конте: Кристенсен готов играть за «Челси», у него есть шанс стать игроком основы

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о перспективах 21-летнего защитника синих Андреаса Кристенсена.
«Я доверяю Кристенсену. Этот игрок готов играть за „Челси“. На прошлой неделе он провёл отличный матч, он проявил себя как личность на поле. Это молодой игрок, и ему ещё есть куда прогрессировать, но у него есть все шансы стать игроком основы „Челси“.
Он получил бесценный опыт в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, и теперь он готов остаться в клубе, иметь возможность играть за нас и доказать, что он может стать игроком основы", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
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