«Фиорентина» отдала номер Калинича новичку клуба Джованни Симеоне

«Фиорентина» опубликовала список с номерами игроков на предстоящий сезон Серии А, сообщает Football Italia.
Под девятым номером был заявлен нападающий Джованни Симеоне, который перешёл в команду на этой неделе из «Дженоа». Ранее этот номер принадлежал форварду Николе Калиничу, за которым теперь числится 99-й номер.
Отметим, что это произошло на фоне информации о возможном скором переходе Калинича в «Милан». Во вторник La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Милан» согласился выплатить «Фиорентине» € 30 млн за трансфер 29-летнего хорвата, а сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Никола Калинич перешёл в «Фиорентину» в 2015 году из «Днепра». Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.
Монтелла: мне очень нравится Калинич, он подходит под стиль игры «Милана»