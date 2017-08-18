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«Фиорентина» отдала номер Калинича новичку клуба Джованни Симеоне

18 августа 2017, пятница. 20:56 Футбол

«Фиорентина» опубликовала список с номерами игроков на предстоящий сезон Серии А, сообщает Football Italia.

Под девятым номером был заявлен нападающий Джованни Симеоне, который перешёл в команду на этой неделе из «Дженоа». Ранее этот номер принадлежал форварду Николе Калиничу, за которым теперь числится 99-й номер.

Отметим, что это произошло на фоне информации о возможном скором переходе Калинича в «Милан». Во вторник La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Милан» согласился выплатить «Фиорентине» € 30 млн за трансфер 29-летнего хорвата, а сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

Никола Калинич перешёл в «Фиорентину» в 2015 году из «Днепра». Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Монтелла: мне очень нравится Калинич, он подходит под стиль игры «Милана»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Фиорентина ФК Милан Никола Калинич Трансферы
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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