Голы Измайлова и Павлюченко принесли «Арарату» третью подряд победу в ПФЛ

В матче пятого тура ПФЛ зоны «Центр» белгородский «Энергомаш» принимал московский «Арарат», который проводил первый матч под руководством бывшего наставника «Анжи» Александра Григоряна. Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
На 23-й минуте точный удар Сергея Кудрина вывел хозяев поля вперёд в счёте, однако во второй половине встречи «Арарату» удалось переломить ход игры. Голы Марата Измайлова и Романа Павлюченко на 47-й и 64-й минутах соответственно принесли москвичам третью подряд победу в ПФЛ. С 57-й минуты «Энергомаш» играл вдесятером после удаления Виктора Сергеева, а на 90-й минуте красную карточку получил игрок гостей Илья Самошников.
«Арарат» (13 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице зоны «Центр», «Энергомаш» (5) находится на восьмой строчке.
ПФЛ, зона «Центр»
«Энергомаш» (Белгород) – «Арарат» (Москва) – 1:2 (1:0)
Голы: Кудрин, 23 (1:0); Измайлов, 47 (1:1); Павлюченко, 64 (1:2).
Удаления: Сергеев, 57 («Энерогомаш»); Самошников, 90 («Арарат»).