«Тосно» и «СКА-Хабаровск» поделили очки в первом матче 7-го тура РФПЛ

Новички российской Премьер-Лиги «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче открытия седьмого тура чемпионата. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 0:0.
В первой половине игры небольшое преимущество было у «Тосно», но голевых ситуаций практически не возникало. Хабаровчане под занавес тайма забили гол, который был отменён из-за офсайда. Во втором тайме хозяева продолжали наращивать преимущество и начали создавать опасные моменты, но открыть счёт им так и не удалось.
«Тосно» набрал 7 очков и занимает 12-е место в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (5) идёт 13-м.
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