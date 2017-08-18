В первой половине года потрясающей игрой в плей-офф Лиги чемпионов нападающий «Реала» Криштиану Роналду практически решил вопрос с будущим обладателем «Золотого мяча». Чтобы трофей по итогам года получил кто-то другой, должно случиться чудо.
Зато впереди нас ждёт куча других интриг! Во всех чемпионатах серьёзные изменения, и, вполне вероятно, мы получим новых чемпионов.
oSporte TV представляет топ-10 интриг футбольного сезона-2017/18.
Видео топ-10 интриг сезона-2017/18 можно посмотреть на «Чемпионате».