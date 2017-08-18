Тренер «СКА-Хабаровск»: могли увезти три очка, но могли и проиграть

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал результат гостевого матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (0:0).
«В принципе, боевая ничья. Было много борьбы на поле. В первом тайме мы выглядели посвежее, во втором подсели. Физиологию, наверное, не обманешь всё-таки. Но благодарен ребятам, выстояли. В конце ещё был моментик, так что могли увезти три очка, но могли и проиграть. Думаю, зрителям игра понравилась, боевая.
Не сказал бы, что темп матча был средним. Было много борьбы. Может быть, сбавили темп, но не скажу, что темп был средним. Почему не было дальних ударов? Всё хотели завезти. Да, надо бить, и у нас были дальние удары. К сожалению, не попали в створ. Усилимся — будем забивать.
Что касается следующего матча со „Спартаком“ (встреча состоится в Хабаровске 27 августа. — Прим. «Чемпионата»), то мы ко всем играм относимся одинаково. Не выделяем соперника. Есть следующая игра, и мы на неё настраиваемся», — заявил Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».