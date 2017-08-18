Женщины впервые вошли в список судей на мужской турнир под эгидой ФИФА

Судейский комитет Международной федерации футбола определился с арбитрами, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира U17. Матчи первенства, которое состоится в Индии в октябре 2017 года, будет обслуживать 21 судейская бригада.ФИФА выбрала семь женщин в качестве резервных арбитров. Женщины-арбитры впервые будут работать на матчах мужского турнира под эгидой ФИФА.
«Мы считаем, пришло время элитным женщинам-арбитрам принять участие в мужском турнире ФИФА. В прошлом году они работали вместе с мужчинами, и сейчас мы хотим, чтобы они работали вместе на турнирах», — заявил глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.
Штайнхаус в следующем сезоне станет первой женщиной-рефери в Бундеслиге