Гордеев: у нас замечательная футбольная история, надо уметь этим распорядиться

Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев поделился мнением, является ли Россия футбольной страной.
«Нефутбольными можно назвать те страны, где нет вкуса к футболу, определённых традиций, побед на международной арене. А мы всё это имеем, у нас замечательная история. У нас всего в достатке, просто надо уметь этим распорядиться верно. Как раз умения распорядиться нам зачастую не хватает. Надеясь на сиюминутный результат, мы немного теряем в завтрашнем дне», — сказал Гордеев в эфире программы «Тренеры.Live».
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