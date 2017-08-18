Чернов: работаю, чтобы оказаться в окончательном списке сборной России

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 7-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск», а также прокомментировал включение в расширенный состав сборной России. Встреча, прошедшая сегодня в Санкт-Петербурге, завершилась нулевой ничьей.
«К сожалению, не получилось забить. Создавали много моментов, но подвела реализация. Удача была не на нашей стороне. Мы настраивались агрессивно и только на победу. Одно очко на выезде — для «СКА-Хабаровск» хороший результат. Возможно, поэтому они специально и тянули время. Но это нормально, потому что любая команда на выезде, если набирает очки, так делает. Игра на игру не приходится. «СКА-Хабаровск» сегодня отдал много сил на игру, и, возможно, на «Спартак» им уже ничего не останется. А может, наоборот, они побегут и растопчут.
В сборную вызвали не до конца. Это только расширенный список. Какие-то комментарии можно будет давать, только если окажусь в окончательном списке. Я работаю для этого. С Черчесовым не общались. Все ребята достойны сборной России, каждый из нас работает и пашет. В «Тосно» не подтрунивали, просто поздравили», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.