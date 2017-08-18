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Корян: у «СКА-Хабаровск» на скамейке запасных уснула пара человек

18 августа 2017, пятница. 22:23 Футбол

Нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян прокомментировал результат гостевого матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (0:0), поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» (27 августа) в следующем туре, а также рассказал, как команда справляется с перелётами из Хабаровска в другие города и разнице во времени.

«Сегодня было тяжело. Трудно бороться с игроками «Тосно» на стандартах: они в два раза больше всех наших. По моментам они нас переиграли, но мы дотерпели. Ничья на выезде — положительный результат.

У нас на скамейке запасных уснула пара человек, потому что матч начался ночью по нашему часовому поясу. Мы приехали за два дня до матча. Мне кажется, легче приезжать за день до игры, потому что третий день — самый тяжёлый. Пока организм в шоке, можно выдать, а так тяжело перестраиваться. Нашим боссам нужно обращаться в РФПЛ по поводу времени начала матчей, а не футболистам. В РФПЛ играть на выезде физически тяжело. Если в ФНЛ можно передохнуть, прийти в себя, то тут, если выключаешься из игры, сразу могут наказать.

У нас достаточно времени, чтобы восстановиться перед встречей со «Спартаком». Думаю, силы будут, а как сложится, покажет время. Нам нет разницы, с кем играть. Если мы не будем набирать очки дома, нам будет очень трудно, поэтому не собираемся никого отпускать", — передаёт слова Коряна корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Пуцко: будет приятно сыграть в следующем туре против «Спартака»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Спартак ФК Тосно
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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