«Валенсия» на своём официальном сайте объявила о переходе из «Интера» защитника Джейсона Мурильо.
Испанский клуб арендовал игрока сборной Колумбии на два сезона с опцией обязательного выкупа. Как сообщает Marca, «Валенсия» заплатит около € 13 млн.
25-летний футболист перешёл в «Интер» за € 8 млн из «Гранады» летом 2015 года. В составе итальянской команды Мурильо провёл 102 матча.
Ранее сообщалось об интересе к Мурильо, в активе которого 25 матчей за национальную команду, со стороны «Зенита», «Эвертона» и «Тоттенхэм Хотспур».
«Валенсия» объявила о переходе Мурильо из «Интера»
Фото: http://www.valenciacf.com
Мурильо, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в «Валенсии»