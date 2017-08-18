«Леганес» минимально обыграл «Алавес» в первом матче нового сезона Примеры

«Леганес» одержал минимальную победу над «Алавесом» в матче открытия нового сезона чемпионата Испании. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:0.
На 17-й минуте полузащитник Ману имел хороший шанс вывести гостей вперёд, однако не реализовал пенальти. Хозяева же воспользовались своим моментом — на 24-й минуте Габриэл открыл счёт и в итоге принёс «Леганесу» победу.
Первый тур Примеры продолжится сегодня матчем «Валенсия» — «Лас-Пальмас». Начало — в 23:15 мск.