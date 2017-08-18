«Тосно» — «СКА-Хабаровск» — 0:0. Видеообзор матча 7-го тура РФПЛ

Новички российской Премьер-Лиги — «Тосно» и «СКА-Хабаровск» — сыграли вничью в матче открытия седьмого тура чемпионата. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 0:0.
В первой половине игры небольшое преимущество было у «Тосно», но голевых ситуаций практически не возникало. Хозяева под занавес тайма забили гол, который был отменён из-за офсайда. Во втором тайме хозяева продолжали наращивать преимущество и начали создавать опасные моменты, но открыть счёт им так и не удалось.
«Тосно» набрал 7 очков и занимает 12-е место в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (5) — 13-й.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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