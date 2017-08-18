«Монако» установил рекорд Лиги 1, выиграв в 15-м матче подряд

«Монако» выиграл у «Метца» в матче третьего тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол монегасков на 78-й минуте забил Радамель Фалькао, голевой передачей отметился Рашид Геззаль.
«Монако» одержал 15-ю победу в турнире подряд с учётом прошлого сезона, установив рекорд французской Лиги 1 по этому показателю. Ни одной из команд до монегасков не удавалось выиграть более 14 встреч кряду.
«Монако» (9 очков) занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1.
Гол Фалькао принёс «Монако» победу над «Метцем»