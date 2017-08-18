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«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги

18 августа 2017, пятница. 23:45 Футбол

«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче немецкой Бундеслиги сезона-2017/18. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У «Баварии» по разу отличились Никлас Зюле и Корентин Толиссо, а также Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на свой счет записал Адмир Мехмеди.

Матч был прерван из-за погодных условий в перерыве. Главный судья встречи Тобиас Штилер отложил начало второго тайма из-за проливного дождя, но позже встреча была доиграна.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
18 августа 2017, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
3 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 – Зюле – 9, 2:0 – Толиссо – 18, 3:0 – Левандовски – 52 (пен), 3:1 – Мехмеди – 65
«Бавария» — «Байер»: матч прерван из-за проливного дождя
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария Байер
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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