«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги

«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче немецкой Бундеслиги сезона-2017/18. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
У «Баварии» по разу отличились Никлас Зюле и Корентин Толиссо, а также Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на свой счет записал Адмир Мехмеди.
Матч был прерван из-за погодных условий в перерыве. Главный судья встречи Тобиас Штилер отложил начало второго тайма из-за проливного дождя, но позже встреча была доиграна.
«Бавария» — «Байер»: матч прерван из-за проливного дождя