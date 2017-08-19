Р. Билялетдинов: в матче «Спартак» — «Локомотив» один гол будет за счастье

Бывший главный тренер дубля «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между основной командой «железнодорожников» и «Спартаком». Поединок 7-го тура РФПЛ состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена».
«Сейчас у «Локомотива» проблемы с командами, которые держат 10 человек сзади. Но не думаю, что «Спартак» будет играть подобным образом — в пять защитников, отходя всей командой назад. В матче со «Спартаком» от обороны может сыграть уже «Локомотив».
Красно-белым с нынешним составом и в нынешнем состоянии комбинировать будет тяжело. Разве что Промес может что-то придумать на передней линии, но наверняка футболисты «Локо» уделят ему особое внимание, сократят пространство и разбежаться не дадут.
Поэтому матч будет сложным для обеих команд. Его исход решат стандарты, потеря концентрации, случайные ошибки в обороне, невынужденные потери мяча. Игра будет натужная, если кто-то не забьёт в первом тайме, вынуждая соперника раскрываться. А так один забитый мяч будет за счастье", — сказал Билялетдинов в интервью «Известиям».