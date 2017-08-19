Матюиди: надеюсь, фанаты «Ювентуса» будут гордиться тем, что я играю за их клуб

Полузащитник Блез Матюиди поделился впечатлениями от перехода из «ПСЖ» в «Ювентус». Игрок подписал с туринцами трёхлетний контракт и получил в итальянской команде 14-й номер.
«Я очень горжусь, счастлив носить футболку этого великого клуба. Хочется поскорее встретить новых товарищей по команде и начать сезон. У „Ювентуса“ есть история, великая история, это команда, которая всегда была в топе.
«Юве» уже много лет подряд выигрывает скудетто и считается европейским топ-клубом. Я разделяю высокие амбиции «Ювентуса». Надеюсь, фанаты «Ювентуса» будут гордиться тем, что за них играет Блез Матюиди", — цитирует игрока сайт туринцев.
«Ювентус» объявил о переходе Матюиди за € 30,5 млн с учётом бонусов