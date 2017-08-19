Почеттино: «Уэмбли» — самое важное место в мире, надо сделать его нашим домом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мыслями о том, что в нынешнем сезоне «шпоры» будут принимать соперников на стадионе «Уэмбли». Лондонцы выиграли лишь два из последних десяти матчей на главной арене Англии.
«Уэмбли» — это самое важное место в мире, и если мы не сможем побеждать на этом стадионе, то проблема в нас, а не в нём. Для меня играть на этой арене — мечта. Считаю, что «Уэмбли» — это не проблема, нужно сделать его нашим домом", — цитирует Почеттино The Telegraph.
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