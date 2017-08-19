Бенитес: чтобы купить новичков, «Ньюкаслу» нужно кого-то продать

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«У нас есть много игроков на контрактах, некоторых из них нужно продать, чтобы купить кого-то на их место. Нужно подождать и посмотреть, хорошо ли будет выполнена та работа, которая делается за кулисами и не видна общественности.
Если мы сможем продать нескольких игроков, клубу будет легче привлечь новичков. Но сейчас я больше думаю о ближайшей игре — нужно победить и понять, на что мы способны", — цитирует Бенитеса Sportsmole.
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