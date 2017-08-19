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«Реал» отклонил предложение «Ювентуса» о трансфере Ковачича за € 75 млн

19 августа 2017, суббота. 04:20 Футбол

Руководство «Ювентуса» предложило мадридскому «Реалу» € 75 млн в качестве компенсации за переход хорватского полузащитника Матео Ковачича, но встретило отказ со стороны коллег из столицы Испании. Такими сведениями располагают журналисты испанского издания AS.

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает футболиста в качестве одного из основных игроков в стартовавшем сезоне и не намерен расставаться с хорватским исполнителем.

Ковачич перешёл в «Интер» из загребского «Динамо» за € 11 млн в январе 2013 года, а летом 2015 года присоединился к «Реалу» за € 31 млн компенсации.

«Реал» передумал продавать Ковачича «Интеру» после матча с «Барселоной»
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Матео Ковачич Трансферы
Новости. Футбол
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