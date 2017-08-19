Конте: сейчас у «Челси» нет крепкого фундамента

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что его команда ещё находится в процессе построения и становления.
«Сейчас у нас нет крепкого фундамента. Нам нужно время. «Челси» необходимо ещё работать и укрепляться. Именно по этой причине я сказал, что этот сезон будет для нас крайне сложным. Мы начали новый процесс. От нас ушли сильные футболисты, которые ранее составляли этот фундамент — Терри, Микел, Иванович, Дрогба…
В последние годы мы потеряли много сильных футболистов, и теперь нам необходимо развиваться в правильном направлении. Чтобы создать что-то стоящее в настоящем, надо иметь терпение, но ещё важнее — заложить фундамент на будущее. Нам надо много работать и усиливать состав», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
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