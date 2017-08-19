«Лацио» заинтересован в услугах Палетты

«Лацио» проявляет интерес к защитнику «Милана» Габриэлю Палетте, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. В лице 31-летнего итальянца в римском клубе видят замену голландцу Уэсли Худту, который близок к переходу в «Саутгемптон».
«Милан» не рассчитывает на Палетту и уже пытался включить его в сделку по различным трансферам.
Контракт итальянца с россонери истекает в июне 2018 года. В минувшем сезоне Палетта провёл 30 матчей в итальянской Серии А, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Палетта склоняется к переходу в «Валенсию»