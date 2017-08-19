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«Зенит» сделает «Сассуоло» улучшенное предложение по Политано

19 августа 2017, суббота. 08:56 Футбол

«Зенит» не теряет надежды приобрести вингера «Сассуоло» Маттео Политано. Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб отклонил предложение в размере € 15 млн за 24-летнего футболиста, однако «Зенит» намерен сделать новое улучшенное предложение.

Ранее появилась информация, что Политано не против перехода в «Зенит» и надеется подписать с питерской командой контракт на пять лет с зарплатой € 1,5 млн в год.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 31 матчах Серии А (из них в 24 встречах в основном составе), стал автором пяти голов и шести результативных передач.

Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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