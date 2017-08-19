«Зенит» сделает «Сассуоло» улучшенное предложение по Политано

«Зенит» не теряет надежды приобрести вингера «Сассуоло» Маттео Политано. Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб отклонил предложение в размере € 15 млн за 24-летнего футболиста, однако «Зенит» намерен сделать новое улучшенное предложение.
Ранее появилась информация, что Политано не против перехода в «Зенит» и надеется подписать с питерской командой контракт на пять лет с зарплатой € 1,5 млн в год.
В минувшем сезоне игрок принял участие в 31 матчах Серии А (из них в 24 встречах в основном составе), стал автором пяти голов и шести результативных передач.