Гвардиола: если «Ман Сити» больше никого не купит, я всё равно буду счастлив

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что не расстроится, если клуб не приобретёт хотя бы ещё одного новичка этим летом.
«Мы стараемся построить более сильную команду. Посмотрим. Если нам придётся остаться с теми же игроками, которые есть у „Сити“ прямо сейчас, мы всё равно будем счастливы. Если же кто-то придёт, мы тоже будем счастливы.
Я знаю, насколько хорошо работает клуб с тех пор, как я приехал сюда. Мы стараемся изо всех сил, иногда приобрести нужного новичка получается, иногда — нет. В начале каждого сезона я разговариваю с руководством клуба, со спортивным директором, с игроками. У каждого свои мнения, и после этого мы решаем, какой из вариантов будет наилучшим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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И даже мешок денег не помогает.