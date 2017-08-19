«Урал» – ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00

Сегодня, 19 августа, в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» состоится матч седьмого тура РФПЛ между «Уралом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – ЦСКА.
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Ивановым.
Ранее команды встречались друг с другом 20 раз. Четыре матча завершились победой «Урала», трижды команды сыграли вничью, и 13 раз сильнее оказались футболисты ЦСКА. Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой ЦСКА со счётом 4:0.