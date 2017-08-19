Моуринью: Марсьяль — из тех игроков, что точно станут лучше в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что форвард Антони Марсьяль обязательно прибавит в нынешнем сезоне.
«Я верю в Антони. СМИ часто писали, что я хочу купить вингера, но я, скорее, искал игрока, который не был бы чистым вингером, потому что в „МЮ“ уже достаточно игроков такого плана.
Если брать только игру в атаке, то Марсьяль очень хорош. Он один из тех игроков, которые, как мне кажется, в этом сезоне будут играть лучше, чем в предыдущем. Я смотрю на некоторых моих игроков и вижу, что некоторые из них станут лучше. Антони — точно один из них", — цитирует Моуринью сайт «МЮ».
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