Хьюз: Хесе — игрок элитного уровня, такие варианты появляются нечасто

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал переход нападающего Хесе Родригеса из «ПСЖ». В составе «гончаров» Хесе будет выступать на правах аренды.
«Самое главное, что Хесе является игроком элитного уровня. Когда клуб получает возможность привлечь одного из таких игроков, нужно сделать всё возможное, чтобы довести дело до конца. Подобные варианты появляются нечасто, и каждый из них нужно использовать.
Думаю, каждый за несколько минут матча увидит, что Хесе — футболист высочайшего уровня, способный давать результат», — цитирует Хьюза сайт «Стока».
«Сток Сити» объявил о переходе Хесе из «ПСЖ»