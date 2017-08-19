Венгер: Колашинац может стать физически сильнейшим игроком, с которым я работал

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о новом защитнике команды боснийце Зеаде Колашинаце.
«Колашинац с физической точки зрения может стать сильнейшим игроком, с которым я работал. Он хорошо использует силу своего тела, не нарушая правил на поле. Когда он борется за мяч, это не кажется фолом — он просто использует свою силу. Это важное качество для адаптации в английской Премьер-лиге. Колашинац также может подключаться к атакам и быть опасным для соперника в его штрафной. Он уже сделал несколько передач на гол после того, как перешёл в «Арсенал». Может быть, он не обладает великолепным дриблингом, но его подключения в атаку довольно эффективны», — цитирует Венгера Goal.
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