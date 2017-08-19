ЦСКА забил пять голов «Уралу» в молодёжном первенстве России

ЦСКА разгромил «Урал» в матче седьмого тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Сысерти на территории спортбазы «Божовия» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. ЦСКА одержал четвёртую победу в турнире подряд.
Все голы были забиты во втором тайме. По разу отличились Муталип Алибеков, Иван Олейников, Константин Кучаев, Тимур Жамалетдинов и Дмитрий Меренчуков.
ЦСКА (13 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства России, имея один матч в запасе. «Урал» (2 балла) идёт 16-м.