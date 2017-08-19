Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

Сегодня, 19 августа, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч второго тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».
Ранее команды встречались друг с другом 49 раз. 24 матча завершились победой «Ливерпуля», 11 раз команды сыграли вничью, 14 раз сильнее оказались футболисты «Кристал Пэлас».
Последняя встреча между этими командами состоялась в июле 2017 года и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 2:0.