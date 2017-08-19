Доннарумма: я вообще не думаю о деньгах, они вторичны

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отметил, что деньги не имели для него решающего значения при продлении контракта с россонери.
«Я вообще не думаю о деньгах. Я хочу расслабиться, наслаждаться жизнью со своей семьей и девушкой. Деньги вторичны. Честно говоря, в тот момент я даже не понял, что фанаты бросили на поле фальшивые доллары. Я слышал крики, но понял ситуацию только после того, как закончилась игра, когда я увидел видеозапись. Я был расстроен. В тот момент я просто хотел сосредоточиться на молодёжном Евро, и мне было жаль, что фанаты думали, что я их предал.
Я получил много предложений, признаюсь в этом. Я от многого отказался, чтобы остаться в том клубе, который считаю своим домом. В то время я хотел сосредоточиться только на молодёжном чемпионате Европы. Мне было 18 лет, это был момент, который мог оказаться решающим в моей карьере.
Я не мог быстро принять решение по такому большому контракту, поэтому хотел подождать по крайней мере до конца турнира. Я мог бы заработать больше, но это не вопрос денег. Во время Евро вокруг моего решения разразился натуральный хаос, мне действительно было больно из-за этого», — цитирует Доннарумму Corriere della Sera.