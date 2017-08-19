175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эриксен: в «Тоттенхэме» очень рады переезду на «Уэмбли», это новая глава

19 августа 2017, суббота. 11:20 Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился мыслями о том, что в нынешнем сезоне «шпоры» будут принимать соперников на стадионе «Уэмбли». Лондонцы выиграли лишь два из последних десяти матчей на главной арене Англии.

«Вся команда очень рада, что мы будем играть там. Это новая глава для клуба. На первых порах нам придётся привыкнуть к изменениям, но уже через несколько матчей мы адаптируемся и поймём, что на „Уэмбли“ всё примерно так же, как и на „Уайт Харт Лейн“: те же соперники, те же фанаты, только теперь их станет ещё больше», — цитирует Эриксена Sky Sports.

Почеттино: «Уэмбли» — самое важное место в мире, надо сделать его нашим домом
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Кристиан Эриксен Уэмбли
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
11:47 Тошич близок к переходу в «Партизан»
11:45 «Спартак» проведёт церемонию награждения молодёжной команды перед игрой с «Локо»
11:39 Натхо: ЦСКА не будет легко в матче с «Уралом»
11:36 Липпи: мудрый Спаллетти — лучшая гарантия для амбиций «Интера»
11:33 Лотито: «Милан» предлагал за Кейта € 35 млн, а «Ювентус» — € 15 млн. Это грабёж
11:32 «Спартак» – «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30
11:20 Эриксен: в «Тоттенхэме» очень рады переезду на «Уэмбли», это новая глава
11:02 Доннарумма: я вообще не думаю о деньгах, они вторичны
11:00 Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00
10:53 ЦСКА забил пять голов «Уралу» в молодёжном первенстве России
10:36 Венгер: Колашинац может стать физически сильнейшим игроком, с которым я работал
10:34 Миньоле: «Ливерпуль» боролся за топ-4 не для того, чтоб проиграть «Хоффенхайму»
10:19 «Спартак» — «Локомотив»: команды определились с комплектами формы на игру
10:17 Хьюз: Хесе — игрок элитного уровня, такие варианты появляются нечасто
10:05 Смоллинг: в раздевалке «Манчестер Юнайтед» я постоянно улыбаюсь
09:58 Моуринью: Марсьяль — из тех игроков, что точно станут лучше в этом сезоне
09:46 Геркус: «Локомотив» — суперклуб идеологически, но не с финансовой точки зрения
09:41 Барцальи: Бонуччи был важен для «Ювентуса», но не так, как Роналду и Месси
09:38 «Урал» – ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00
09:27 Гвардиола: если «Ман Сити» больше никого не купит, я всё равно буду счастлив
09:06 «Суонси Сити» – «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30
08:56 «Зенит» сделает «Сассуоло» улучшенное предложение по Политано
07:59 Янузай не сможет дебютировать за «Реал Сосьедад» в первом туре Примеры
07:30 «Сток Сити» сделал «Манчестер Сити» предложение по Мангала
07:20 «Лацио» заинтересован в услугах Палетты
07:05 «Крылья Советов» расторгли контракт с защитником Божиным
06:55 Хёнесс: если за действиями У. Дембеле стоит «Барселона», я больше не уважаю её
06:45 Конте: сейчас у «Челси» нет крепкого фундамента
06:06 Защитник «Байера»: в первом тайме матча с «Баварией» мы облажались
05:43 Лено: когда ты не реализуешь свои моменты в Мюнхене, становится сложно
05:38 Скауты «МЮ» и «Арсенала» просмотрят 16-летнего нападающего «Сантоса»
05:24 Зюле: возможно, счёт матча с «Байером» получился слишком крупным
05:20 «Милан» отказывается от уплаты бонусов Ньянгу в случае его трансфера
05:02 Парфёнов: пока Быстров готов сыграть 10-15 минут
04:20 «Реал» отклонил предложение «Ювентуса» о трансфере Ковачича за € 75 млн
03:20 Перишич согласовал новый контракт с «Интером» на € 5,5 млн за сезон
03:00 Херрлих: «Байер» играл в Мюнхене смело, и нам нечего стыдиться
02:50 Канселу: спасибо за всё, Валенсия, ты навсегда останешься в моём сердце!
02:12 Анчелотти: Хуммельс испытывал проблемы с желудком, замена Мюллера — тактическая
01:33 Бубнов: думаю, Каррера как минимум доработает в «Спартаке» до зимней паузы
01:19 Бенитес: чтобы купить новичков, «Ньюкаслу» нужно кого-то продать
01:09 «Валенсия» победила «Лас-Пальмас» благодаря голу Дзадзы
01:01 Бубнов: на мой взгляд, «Спартак» возьмёт три очка в матче с «Локомотивом»
00:44 Почеттино: «Уэмбли» — самое важное место в мире, надо сделать его нашим домом
00:35 Матюиди: надеюсь, фанаты «Ювентуса» будут гордиться тем, что я играю за их клуб
Все новости RSS
Партнерский контент