Эриксен: в «Тоттенхэме» очень рады переезду на «Уэмбли», это новая глава

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился мыслями о том, что в нынешнем сезоне «шпоры» будут принимать соперников на стадионе «Уэмбли». Лондонцы выиграли лишь два из последних десяти матчей на главной арене Англии.
«Вся команда очень рада, что мы будем играть там. Это новая глава для клуба. На первых порах нам придётся привыкнуть к изменениям, но уже через несколько матчей мы адаптируемся и поймём, что на „Уэмбли“ всё примерно так же, как и на „Уайт Харт Лейн“: те же соперники, те же фанаты, только теперь их станет ещё больше», — цитирует Эриксена Sky Sports.
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