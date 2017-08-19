«Спартак» – «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

Сегодня, 19 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч седьмого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Еськовым.
Ранее команды встречались друг с другом 59 раз. 26 матчей завершились победой «Спартака», 13 раз команды сыграли вничью, и 20 раз сильнее оказались футболисты «Локомотива». Последняя встреча между этими командами состоялась в июле 2017 года в рамках Суперкубка и завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1 в дополнительное время.