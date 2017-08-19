Лотито: «Милан» предлагал за Кейта € 35 млн, а «Ювентус» — € 15 млн. Это грабёж

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал ситуацию с нападающим команды Бальде Кейта.
Ранее игрока не включили в заявку «Лацио» на матч за Суперкубок Италии с «Ювентусом» (3:2). После этого Кейта публично выразил недовольство фактом непопадания в заявку, а также отказался посещать тренировки команды. Контракт форварда с римским клубом истекает по окончании сезона.
«Прежде всего, это неправда, что мы не предлагали Кейта новый контракт. Дважды встречались с его представителями и предлагали такую же зарплату, которая была у Мирослава Клозе – это крупнейшая заплата игроку «Лацио» с того момента, как я в клубе. Ответ был таким, что игрок хочет покинуть клуб.
У Кейта было три официальных предложения, которые я могу подтвердить документами. «Милан» предлагал € 35 млн, «Вест Хэм» — € 32 млн, а «Наполи» — € 30 млн. Кейта и его агент отвечали, что эти клубы им не интересны, их цель – «Ювентус». Бальде лично подтвердил это в разговоре со мной в межсезонье.
«Ювентус» посчитал, что предложение в € 15 млн является подходящим за трансфер Бальде, но я не могу продать игрока за полцены по сравнению с другими предложениями, которые получал. Если мне предлагали за игрока € 30 млн, почему я должен продавать его за половину от этой суммы? Вы скажите: его контракт истекает, и существует риск, что он уйдёт бесплатно, если я не приму предложение «Ювентуса»… Тогда я отвечу, что это грабёж и фактически преступление.
Будем давать юридическую оценку этой ситуации. Игрок должен уважать свой контракт, даже если не получает игрового времени. Также неправильно говорить о том, что футболист не попал в заявку из-за позиции клуба. Тем более совершенно точно это не решение главного тренера Симоне Индзаги.
Мне говорят, что в раздевалке игрок признался в том, что не чувствовал себя готовым играть. Какое совпадение, что это было перед матчем с «Ювентусом»… Решение о том, будет ли Кейта выступать за «Лацио» в этом сезоне или нет, примет главный тренер. Что касается ситуации с его истекающим контрактом, то никакого настаивания по этому поводу. Гораздо важнее соблюдать правила», — цитирует Лотито La Gazzetta dello Sport.