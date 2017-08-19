«Спартак» проведёт церемонию награждения молодёжной команды перед игрой с «Локо»

Перед началом матча седьмого тура РФПЛ «Спартак»- «Локомотив» состоится церемония награждения молодёжной команды красно-белых.
«Вход для зрителей будет открыт в 15:30. За 25 минут до начала матча состоится церемония награждения молодёжной команды «Спартака», которая в 2017 году завоевала золотые медали чемпионата России.
А в перерыве мы будем чествовать воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова 2001 года рождения, ставших чемпионами страны среди спортивных школ», — информирует официальный сайт «Спартака».
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