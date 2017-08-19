Тошич близок к переходу в «Партизан»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Сербии. 30-летний футболист близок к переходу в «Партизан», утверждает Blic Online.
Тошич присутствовал на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Партизаном» и «Видеотоном» (0:0). По данным источника, переговоры находятся на заключительном этапе.
Этим летом Тошич стал свободным агентом. В минувшем сезоне он провёл за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету четыре матча и один голевой пас в Лиге чемпионов.
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