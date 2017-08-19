«Ювентус» – «Кальяри»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 19 августа, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» состоится матч первого тура серии А между «Ювентусом» и «Кальяри». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Кальяри».
Ранее команды встречались друг с другом 74 раза. 35 матчей завершились победой «Ювентуса», 26 раз команды сыграли вничью, 13 раз сильнее оказались футболисты «Кальяри». Последняя встреча между этими командами состоялась в феврале 2017 года и завершилась гостевой победой «Ювентуса» со счётом 2:0.