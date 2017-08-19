«Реал» может увеличить сумму отступных в контракте Асенсио до € 500 млн

Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в том, чтобы защитить мадридский клуб от возможного ухода полузащитника Марко Асенсио в другую команду по пункту о сумме отступных в его соглашении, сообщает Marca.
По информации издания, Перес поставил задачу увеличить сумму отступных в контракте 21-летнего хавбека до € 500 млн. Сейчас Асенсио связан соглашением с «Реалом» до 2022 года, в котором прописана неустойка о возможном переходе в другой клуб за € 350 млн. Отмечается, что по новому контракту футболисту поднимут зарплату с € 3,5 до 4,5 млн в год.
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