Почеттино: Конте объяснил мне свои слова про «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сказал, что в личной беседе прояснил позицию наставника «Челси» Антонио Конте, который в июле невысоко оценил амбиции «шпор», заметив, что невыход в Лигу чемпионов не станет для них трагедией.
«На прошлой неделе у нас была возможность немного поговорить, и он прояснил мне всё напрямую. Он попытался объяснить то, что на самом деле хотел сказать, потому что иногда заголовки газет не совпадают с тем, что хочет сказать тренер. Он всё объяснил мне, никаких проблем нет.
Я уважаю его и «Челси», пришло время выйти на поле и показать, что мы лучше. Всегда сложно играть с действующим чемпионом», — цитирует Почеттино Sportsmole.
Почеттино призвал Конте проявлять больше уважения к «Тоттенхэму»