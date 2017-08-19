О’Коннор: в сборной Шотландии Фогтс позволял нам пить алкоголь перед матчами

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Шотландии Гарри О’Коннор вспомнил о работе в национальной команде под руководством немецкого специалиста Берти Фогтса, возглавлявшего команду с 2002 по 2004 год.
«Вызов в сборную Шотландии в 2002 году был для меня, конечно, шоком. Хотя я тогда хорошо выступал в составе «Хайберниана». Главный тренер национальной команды Берти был весёлым персонажем. Ночью перед каждым матчем он позволял нам выпивать три или четыре бокала пива или две рюмки виски или водки с колой. Это менталитет немцев, которым алкоголь помогает хорошо спать. Мы с партнёрами переглядывались и думали: «Мы сейчас напьёмся?» После третьего бокала пива начинаешь чувствовать себя подвыпившим и думаешь про себя: «Что здесь происходит? У нас завтра игра!»
Берти видел что-то во мне и других молодых футболистах. Оглядываясь назад и оценивая его философию, понимаешь, что он был прав. В Шотландии ему просто не дали времени, возможно, из-за того, что он был иностранцем. Однако с тактической точки зрения он был прав», — цитирует О’Коннора Scotsman.