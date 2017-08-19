«Спартак» прилетит в Хабаровск в день матча

Делегация московского «Спартака» прилетит в Хабаровск в день матча 8-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск» — 27 августа.
Как сообщает официальный сайт дебютанта высшего дивизиона, по просьбе чемпионов России игру молодёжного первенства РФПЛ перенесли на день матча главных команд, и хабаровский клуб с пониманием встретил данное решение лиги.
Время начала матча основных составов — 11:00 по московскому времени. Молодёжные команды «СКА-Хабаровск» и «Спартака» выйдут на поле в 04:00 мск.
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