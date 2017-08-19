«Урал» — ЦСКА: Витиньо, В. Березуцкий и Щенников остались в запасе

Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Григорьев, Бавин, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Павленко, Евсеев, Емельянов, Щербаков, Глушков, Портнягин.
Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко решил оставить в запасе нападающего Витиньо, а также защитников Василия Березуцкого и Георгия Щенникова.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Оланаре, Дзагоев.
Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, В. Березуцкий, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – ЦСКА. Начало — в 15:00 мск.