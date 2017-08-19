BT Sport представил Лэмпарда в роли нового эксперта канала забавным видеороликом

Британский спортивный телеканал BT Sport, который транслирует матчи английской Премьер-лиги, необычным образом представил бывшего полузащитника «Челси» и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда в качестве нового эксперта.
BT Sport опубликовал видеоролик, в котором известный журналист Джейк Хамфри проводил экскурсию по редакции телеканала с целью познакомить Лэмпарда с местными работниками. Однако по ходу экскурсии Хамфри выясняет, что Фрэнк уже знаком со всеми сотрудниками, которых экс-футболист ещё и забавным образом приветствует.
Лэмпард завершил игровую карьеру в феврале этого года. В составе «Челси» он трижды выигрывал чемпионат Англии, четырежды Кубок страны и один раз Лигу чемпионов. За сборную Англии хавбек провёл 106 матчей и забил 29 голов.
Посмотреть видео можно в «твиттере» BT Sport.