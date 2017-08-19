«Рубин» – «Анжи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

В субботу, 19 августа, в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится матч 7-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Анжи». Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Анжи».
Встречу 19.08.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Карасёвым.
Ранее команды встречались друг с другом 18 раз. Восемь матчей завершились победой «Рубина», однажды команды сыграли вничью, девять раз сильнее оказались футболисты «Анжи». Последняя встреча между этими командами состоялась в марте 2017 года и завершилась гостевой победой «Рубина» со счётом 1:0.