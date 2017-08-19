Немчанинов: привлекло, что у «Крыльев Советов» самые высокие задачи

Новичок «Крыльев Советов» украинский защитник Дмитрий Немчанинов рассказал о своём переходе в самарский клуб. Напомним, что 27-летний футболист, предыдущей командой которого был донецкий «Олимпик», подписал с «Крыльями Советов» контракт сроком на два года.

«После матча с ПАОК в Киеве ко мне подошёл человек, сказал, что мною интересуются „Крылья Советов“. Он озвучил некоторые детали предполагаемого сотрудничества, меня это заинтересовало. Я предложил ему договариваться с „Олимпиком“, если всех устроит сделка, то я соглашался на переход. Но, если честно, не думал, что это конкретный интерес ко мне. Тем не менее перед ответным матчем с ПАОК этот человек вновь связался со мной, сказал, что в Греции за мной будут пристально следить, если я сыграю хорошо и подойду „Крыльям“, то переговоры выйдут на следующий уровень.

Пока не могу говорить об уровне ФНЛ, сравнивать её с украинским чемпионатом. Но меня привлекло то, что у этой команды самые высокие задачи, ещё недавно «Крылья» играли в элитном дивизионе и сейчас стремятся туда вернуться. Здесь великолепные условия для подготовки и восстановления, которым, к сожалению, позавидуют многие украинские клубы. Здесь думаешь только о футболе, всё остальное сделают за тебя люди, которые работают в клубе.

Да, из российского чемпионата невозможно попасть в сборную Украины. Я, конечно, верил, что могу когда-то сыграть в жёлто-синей футболке, но это нереально. В сборную Украины сейчас вызывают только игроков, у которых на руках контракты с «Динамо» и «Шахтёром», либо же легионеров из хороших европейских чемпионатов. Поэтому я здраво оценивал свои шансы и в облаках не летал», — приводит слова Немчанинова Footboom.