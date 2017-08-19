«Енисей» обыграл «Зенит-2», «Сибирь» и «Олимпиец» сыграли вничью

В матче 9-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» на своём поле со счётом 2:1 обыграл «Зенит-2».
Команда из Красноярска вышла вперёд на 21-й минуте, когда отличился Андрей Козлов. В конце первого тайма Никита Андреев счёт сравнял. Победный мяч у хозяев на 77-й минуте забил Владимир Камеш. «Енисей» одержал четвёртую победу кряду и поднялся на первое место в таблице ФНЛ.
«Сибирь» и «Олимпиец» в Новосибирске сыграли вничью 1:1. На 38-й минуте Руслан Магаль вывел хозяев вперёд, а Радик Хайруллов на 88-й минуте счёт сравнял.
С таблицей первенства ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».