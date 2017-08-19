Зидан: не согласен с решением о дисквалификации Роналду, но я не жалуюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду.
«У меня нет никаких сомнений. Я не согласен с этим решением, о чём говорил ранее. Однако я никогда не жалуюсь, и не собираюсь начинать делать это сейчас. Как я уже говорил, наказание оказалось немного чрезмерным. Пять матчей – это большое количество времени, которое «Реал» проведёт без Криштиану. Мы подавали апелляцию и сделаем это снова. Сделаем всё что возможно», — цитирует Зидана Marca.
Роналду дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:1. Он был дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.