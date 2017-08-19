Лёв: ситуация с Дембеле в дортмундской «Боруссии»? Это возмутительно

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал ситуацию вокруг нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле в связи с его возможным переходом в «Барселону».
«Я осуждаю поведение игрока, который связан с клубом контрактом, но занимает позицию бунтаря и говорит о смене команды. Это возмутительно. Если происходят такие вещи, то контракты ничего не стоят», — приводит слова Лёва Eurosport.de.
Ранее Дембеле был отстранён немецким клубом от тренировок за отсутствие на одном из занятий, после чего стало известно, что игрок намерен оставаться во Франции, пока его переход в каталонский клуб не будет оформлен.
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