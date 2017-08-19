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А. Гомес: «Зенит» делал хорошее предложение, но я решил остаться в «Аталанте»

19 августа 2017, суббота. 15:45 Футбол

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес подтвердил информацию об интересе к нему со стороны российского «Зенита» этим летом.

По словам аргентинца, «Зенит» и «Лацио» делали ему предложения о переходе в свой стан, однако он принял решение остаться в клубе из Бергамо.

«У меня были варианты с другими клубами этим летом. Сперва «Зенит», а потом «Лацио» всерьёз рассматривали возможность моего трансфера и делали хорошие предложения. Однако я решил остаться в «Аталанте», в которой на меня рассчитывают и где предложили новый важный контракт.

Теперь с «Аталантой» хотим хорошо выступить в чемпионате Италии и в Лиге Европы», – цитирует Гомеса сайт журналиста Ди Марцио.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Гомес принял участие в 37 матчах за «Аталанту», забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

А. Гомес, которым интересовался «Зенит», продлил контракт с «Аталантой»
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
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Аталанта Лацио ФК Зенит Алехандро Гомес Трансферы
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19 августа 2017, суббота
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